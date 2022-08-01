تايوان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لزيارة بيلوسى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر أمريكية وتايوانية مقربة من الجيش، اليوم الإثنين، بأن بيلوسى ستتوقف فى تايوان غدا الثلاثاء، لليلة واحدة.

وكان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، قد أعلن أنها بدأت جولة فى أربع دول آسيوية أمس الأحد، وسط تكهنات شديدة بأنها قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتى، رغم اعتراضات الصين التى تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.