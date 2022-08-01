وزارة النفط العراقية تنفى شائعات إخلاء موظفيها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، قالت وزارة النفط العراقية، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من اخلاء لموظفى الوزارة، عارٍ عن الصحة".

كما دعت الوزارة "وسائل الإعلام إلى توخى الدقة فى نشر وتداول المعلومات، وأن تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والوطنية، وعدم الانجرار وراء بث الشائعات المغرضة لأهداف ومصالح ضيقة، تضر بالصالح العام".