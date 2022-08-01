للمرة الأولى منذ بدء كورونا.. نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، بدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها فى فبراير الماضى، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت. وانتهت عملية إعادة فتح الحدود، اليوم الإثنين، حيث تم السماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية. كما تسمح نيوزيلندا الآن بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية إلى موانئها.

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