غازبروم: صادرات الغاز الروسى إلى الصين تزداد بأكثر من 60%

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الروسية - فى بيان، اليوم الإثنين - أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا بموجب عقد ثنائى طويل الأجل بين البلدين، فى تزايد.
يُذكر أن أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين فى مشروع أنابيب غاز سيبيريا بدأ فى نهاية عام 2019.. وفى عام 2020، بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وارتفع عام 2021 لنحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أكدت زيادة حجم الإمدادات السنوية من الغاز إلى الصين للوصول إلى قدرة التصميم السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.. وكانت وقعت عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية فى فبراير 2022 للتصدير عبر طريق الشرق الأقصى، بحيث ينمو الحجم الإجمالى للإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.
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