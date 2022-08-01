تزامنا مع زيارة بيلوسى.. جيش الصين ينفذ تدريبات احتفالا بذكرى تأسيسه الـ95

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "CCTV" الحكومية فيديوهات تظهر قيام البحرية الصينية بإجراء تدريبات فى البحر، وفى مواقع مختلفة قبل الذكرى السنوية، حيث نفذت أساطيل البحرية الصينية، فى الأيام الأخيرة، عدة مناورات عسكرية وتدريبات شملت استخدام الأسلحة، والتنسيق بين السفن الحربية والطائرات المقاتلة والأساطيل.
كما بثت قناة "CCTV" عدة لقطات للتدريبات واستعدادات القوات الجوية، والتى تظهر إقلاع الطائرات المقاتلة والجنود بالمظلات واستخدام الأسلحة. وأقامت وزارة الدفاع الصينية مأدبة غداء فى اليوم السابق مع الرئيس الصينى شى جين بينج.
وأعلنت الصين، يوم الجمعة الماضى، عن تنظيم تدريبات عسكرية "بالذخيرة الحية" فى مضيق تايوان، فى استعراضات عسكرية تسبق زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى ععد من دول آسيا، خصوصا تايوان، التى تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها وترفض الزيارة الأمريكية. ولا تستبعد الصين استخدام القوة لتوحيد تايوان مع البر الرئيسى الصينى.
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