بوتين: الغرب ألقى بمبادئ منظمة التجارة العالمية فى سلة المهملات

جدة - نرمين السيد - وذكر بوتين - خلال اجتماع حول تطوير مجمّع المعادن اليوم الإثنين - "أن الشركاء الغربيين فرضوا عقوبات على الشركات الصناعية الروسية، وهناك قيود على العمل فى الأسواق الخارجية، وكذلك حظروا شراء بعض المكونات الأجنبية للإنتاج فى روسيا".
وتابع الرئيس الروسى: أن "الغرب لم يأخذ فى الحسبان العواقب المحتملة، بما فى ذلك زيادة تكلفة مواد البناء فى السوق العالمية وتحفيز التضخم العالمى بشكل عام"، مشيرا إلى أن بلاده ستكون دائما موردا موثوقا به ومسؤولا للمنتجات المعدنية للمشترين والشركاء الأجانب بغض النظر عن أى مشاكل سياسية اليوم.
وأكد أن روسيا لن تلحق الضرر بنفسها فى تعاملها مع الدول غير الصديقة، موضحا أن هذا ينطبق على سوق المعادن وسلعنا التصديرية الأخرى.
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