رسميًا.. الزهاوى يعلن ‬تأييد تراس لزعامة حزب المحافظين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المالية البريطانى نديم الزهاوى، اليوم الإثنين، تأييده رسميًا لترشيح وزيرة الخارجية ليز تراس، لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين ورئيسة وزراء بريطانيًا، خلفًا لبوريس جونسون.





وكتب الزهاوى فى صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن وزيرة الخارجية تراس "ستغير العقيدة الاقتصادية التى عفا عليها الزمن، وتدير اقتصادنا بطريقة محافظة". وتولى الزهاوى منصب وزير المالية خلفًا لريشى سوناك فى أوائل يوليو الماضى، وكان قد تم إقصاء الزهاوى من التنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة فى التصويت الأول، إذ أنه لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب، وهو 30 صوتًا. كما حظيت ليز تراس بدعم آخرين فى بريطانيا لقيادة الحزب الحاكم، منهم المدعية العامة سويلا برافرمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجندهات، واللذين تم إقصاؤهما من السباق أيضًا.

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