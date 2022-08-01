العالم اليوم - أرباح "بورصة الكويت" ترتفع 20 بالمئة في الربع الثاني من 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 03:21 مساءً - ارتفع صافي أرباح شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.47 مليون دينار (17.85 مليون دولار).

وحققت الشركة أرباحًا صافية في الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 4.57 ملايين دينار (14.9 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها حققت زيادة نسبتها 36.75 بالمئة في ربحها الصافي في الستة أشهر الأولى من 2022 على أساس سنوي، إذ بلغت أرباحها 10.72 مليون دينار (34.9 مليون دولار)، مقابل 7.84 ملايين دينار (25.5 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2021.

وعزت شركة بورصة الكويت الارتفاع في أرباح النصف الأول إلى زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة زيادة عمولات التداول وعمليات التقاص والتسوية وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 17.25 بالمئة.

وكانت أرباح شركة بورصة الكويت الصافية في الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 5.25 ملايين دينار ( 17.1 مليون دولار).