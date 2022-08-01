نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم الوظائف الحكومية بمنصة جداره 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جداره وهو أحد الأنظمة الإلكترونية المتكاملة المعمول بها منذ سنوات لتوفير مسار موحد للباحثين عن عمل للتقدم للوظائف المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية السعودية، أنشأت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الوظيفة العامة نظام جدارا عام 1433 لتوفير عدد كبير من الوظائف، هناك فرص عمل حكومية تتناسب مع مجموعة واسعة من أوراق اعتماد وخبرات الأشخاص في المجال، لمساعدة الشباب الباحثين عن عمل في التقدم للوظائف الحكومية المختلفة من خلال المنصة، ونوضح لكم في الفقرات التالية كيفية التقديم لوظائف منصة جداره 1444

شروط التقديم على الوظائف القائمة على الجدارة

تم وضع قائمة المتطلبات التالية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الموافقة على طلب التوظيف على أساس الجدارة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

للمرور بمرحلة التحقق بعد التسجيل يجب إدخال جميع المعلومات الشخصية بدقة حتى تتطابق مع المعلومات الموجودة على الهوية الوطنية.

من أجل أن تكون البيانات واضحة يجب إرسال الطلب مع الوثائق اللازمة عالية الجودة.

إذا تم رفض المستندات يجب إرسالها مرة أخرى في غضون 48 ساعة.

لتقديم نتائج التدقيق ومراجعة البيانات يجب عليك أيضًا كتابة بريد إلكتروني صالح.

بعد مرحلة التدقيق لم يعد من الممكن جمع أو إضافة بيانات جديدة.

رابط تسجيل جديد في تقديم وظائف جداره

يجوز لأي مواطن سعودي التسجيل وتقديم طلبات للحصول على وظائف جديرة باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع منصة جدارا الرسمي انقر فوق الاتصال من بوابة الوصول الوطني الموحد أو من حساب أبشر. توضيح أي شيء يتعلق ببيانات السيرة الذاتية. أضف مؤهلك الدراسي أو غيّرها وتاريخ استلامها وخبراتك حسب الاقتضاء. تصفح قائمة فرص العمل باستخدام إعلانات الوظائف على المنصة. بغض النظر عن اختيار المستخدم للمهمة انقر فوق (إرسال). هنا يجب أن تراقب نتيجة قبول الوظيفة.

مزايا نظام الجدارة

إذا كنت مهتمًا بالتقدم لوظائف حكومية فيجب أن تكون على دراية بالمزايا التالية التي يوفرها لك النظام:

من أجل توفير وظائف متطابقة مع المرشح نتحقق من جميع المعلومات التي قدمها مقدم الطلب. نظرًا لأن الأفراد المسؤولين عن هذا النظام يعملون على إنشاء البيانات فإنه يعمل على مدار السنة. يمكّنك النظام من تعديل إعدادات نظام التفضيلات من أجل تحديد المهمة الأكثر ملاءمة للنتيجة النهائية. كما أنه يعمل على تمكين التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني مع الباحثين عن عمل

طلبات وظائف جدارة 1444

وبدأت فترة التقديم صباح الأحد ، محرم 2 وتستمر حتى الأحد المقبل 9 محرم السابع من أغسطس سيتم إعلان النتائج يوم السبت 13 أغسطس 2022، حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية لوظائف التدريس من خلال منصة جدارا. كان هناك 22،658 وظيفة متاحة وتم اختيار المتقدمين بناءً على حالتهم كمعلمين نشطين يعملون بموجب نظام العقود الرسمية.