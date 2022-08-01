نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الوزارة .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس على موقع الوزارة الرسمي وعدة مواقع أخبارية اخرى تملك حقوق نشر النتيجة، وأكدت وزارة على أن موعد إعلان النتيجة سوف يكون يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل فور أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في مؤتمر الصحفي الذي يقيمه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفي حول اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 للدور الأول.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

انتهى طلاب الثانوية العامة في مصر من أداء مرحلة الاختبارات يوم 21 يوليو الماضي، وبدأت الوزارة على الفور في مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب وانتهاء منها على يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس 2022، لتصبح متاحة الاستعلام عنها عبر موقع وزارة وحتى الآن لم يتم تسريب أي نتائج من داخل الكنترول والتي متوقع أن تكون في الساعات القليلة المقبل لطلاب الذين لديهم أقارب داخل الكنترولات المختلفة في جميع أرجاء الجمهورية ، ولكن نوهت الوزارة على ضرورة التزم بالموعد المحدد لإعلان النتيجة والتي تعلن عقب إعلان أسماء أوائل عن طريق وزير التربية والتعليم مباشرة في مؤتمر الصحفى .

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

تم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وأيضا موعد تقديم التظلمات من قبل الطلاب فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس على أن تكون بعد 14 يوم من إعلان النتيجة على المواقع الرسمية والتي إليك الخطوات الكاملة للاستعلام عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي،

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

يجب إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح

يقوم الطالب بالضغط على مربع عرض النتيجة

ستظهر نتيجة الطالب بالدرجات والنسبة المئوية

وفى الأيام المقبلة سوف نوضح إلي طلاب وطالبات خطوات تقديم التظلمات إلكترونيا ، وكافة الأخبار حول تنسيق الثانوية العامة والذي يبدأ الإعلان عنه عقب إعلان النتيجة والتي تعقب عقب إعلام أسماء الأوائل في المؤتمر الصحفي الذي يقيمة وزير التربية والتعليم يوم الخميس المقبل 4 أغسطس 2022 .