نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم للمحتاجين والفقراء وتقديم مساعدة لجميع المواطنين السعوديين من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم مالي للأمير عبد العزيز بهدف مساعدة السعوديين على سداد ديونهم وقروضهم وتقديم المساعدة للمحتاجين والفقراء السعوديين حتى يتمكنوا من التعامل مع المشاكل الصعبة في الحياة والحصول على صحة جيدة طعام و مشروبات، والحصول على المساعدة الطبية التي تساعدهم على تناول الدواء وعند تقديم طلب المساعدة تأكد من كتابته بدقة وبشكل صحيح حتى تتم الموافقة على الطلب وإعطائه للأمير المؤسسة تابعة لعدد من المنظمات الخيرية في المملكة العربية السعودية التي تعمل على مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية حتى يتمكنوا من العيش بشكل مريح، لتقدم هذه المنظمات الخدمات والمساعدات المادية للمحتاجين

شروط طلب مساعدة الأمير عبد العزيز

هناك عدد من المتطلبات التي يجب تلبيتها من أجل الحصول على هذه المساعدة والتي نوضحها بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب على المواطن تقديم دليل على أن طلبه للحصول على المساعدة له ما يبرره.

ونتيجة لذلك قدم العديد من السعوديين طلباتهم للحصول على هذه المساعدة.

عندما يطلب مواطن العلاج ويقدم وثائق محددة تثبت مرضه ، تكون المساعدة مالية وشفائية في بعض الأحيان.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز و باتباع الخطوات التالية على موقعها الرسمي: –

أرسل طلبك للمساعدة المادية عن طريق البرقية عبر موقع مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد. يتم تدوين جميع المعلومات والبيانات الشخصية لمقدم الطلب بما في ذلك اسمه المكون من أربعة أحرف ونسخة من جواز سفره ومكان إقامته ورقم هاتفه المحمول وعنوان بريده الإلكتروني. أدخل رمز مساعدة الاتصال المرئي بعد ذلك ثم حدد خيار “الخدمات الإلكترونية” الذي يظهر في الصفحة الرئيسية للموقع. ثم انقر فوق “إرسال طلب مخصص” وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة ومتطلبات أهليتها. قم بتنزيل أي أوراق ووثائق رسمية تثبت دقة البيانات التي جمعتها من أجل طلب المساعدة المالية من المنظمة. الخطوة الأخيرة وهي النقر فوق الزر “إرسال” وتسجيل طلب المساعدة الخاص بك.

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية بعدة طرق للحصول على مساعدة مالية لسداد الديون أو لتلبية الاحتياجات العاجلة.

من خلال الوصول إلى الفرع الرئيسي للمؤسسة، الروضة ، جدة ، والمملكة العربية السعودية. أو من خلال التواصل مع أحد موظفي المنظمة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” على الرقم +966 58326 4852 من أي هاتف ثابت أو محمول سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. اتصل بالرقم الفريد 920015152. اتصل على 0144221238 من خارج منطقة تبوك. عن طريق البريد السعودي: ص.ب 098 تبوك. الرمز البريدي هو 71421.

يمكن الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد بالتواصل المباشر على (الواتساب – رقم المكتب) حيث يقدم عبر المؤسسة الخيرية وسيلة تواصل بينه وبين من يبحث عن مساعدة مالية، للأمير أيضًا مؤسسة أخرى باسم والدته الأميرة الجوهرة آخر زوجة للملك سعود هناك طرق عديدة لمساعدة المحتاجين في المملكة منها مساعدة الديوان الملكي السعودي الذي يقدم خدمة سداد الديون والإسكان المجاني للمحتاجين، كما تقدم المؤسسة الدعم المادي والمادي والطبيعي لكافة محتاجي المملكة