الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا بسبب العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن خط "نورد ستريم 1" للغاز يحتاج لإصلاحات والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.
وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الماضى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.
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