بوتين يتجول فى «جزيرة الحصون» بصحبة ابنته ووزير دفاعه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المتنزه التاريخى المخصص للأسطول الروسى فى كرونشتاد، والمعروف باسم "جزيرة الحصون"، والذى تم افتتاحه جزئيًا كجزء من احتفالات يوم البحرية فى روسيا.





وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية، كان من المتوقع أن تكتمل أعمال إنشاء الحديقة المسماة "جزيرة الحصون" فى كرونشتاد فى العام 2025، وتضم معارض مخصصة لتاريخ البحرية الروسية، فضلا عن ممرات للمشاة على طول الشاطئ المطل على خليج فنلندا. وبحسب الفيديو الذى نشرته قناة "يورونيوز"، كان فى استقبال بوتين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، وابنته كسينيا، التى تترأس مكتب مشروع إنشاء مجموعة "جزيرة الحصون" للسياحة والترفيه، وتغطى مساحة أكبر من 100 هكتار، وتشمل أجزاء من الجزر المجاورة.

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