جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "كيودو" اليابانية "حدث التسرب داخل وحدة الطاقة فى المفاعل الثالث. تدعى الشركة المشغلة أنه لن يكون لها تأثير على البيئة. عمر المفاعل أكثر من 40 سنة".
ويعد "ميهاما 3" هو مفاعل ماء مضغوط (مائى-مائى)، من تصنيع شركة "ويستينجهاوس" باستطاعة 826 ميجاواط كهربائى، وُضع فى الخدمة منذ عام 1976.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تسرب مياه مشعة فى محطة ميهاما النووية بـ اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.