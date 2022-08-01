عاجل- تسرب مياه مشعة فى محطة ميهاما النووية بـ اليابان

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "كيودو" اليابانية "حدث التسرب داخل وحدة الطاقة فى المفاعل الثالث. تدعى الشركة المشغلة أنه لن يكون لها تأثير على البيئة. عمر المفاعل أكثر من 40 سنة".

ويعد "ميهاما 3" هو مفاعل ماء مضغوط (مائى-مائى)، من تصنيع شركة "ويستينجهاوس" باستطاعة 826 ميجاواط كهربائى، وُضع فى الخدمة منذ عام 1976.