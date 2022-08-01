عاجل- بايدن: مستعدون للتفاوض مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، وجهت بتقليص دور الأسلحة النووية فى استراتيجية الأمن القومى، وعلى روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف، بأن الصين تتحمل مسؤولية كبيرة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولذلك عليها معالجة مخاطر سوء التقدير العسكرى المزعزع للاستقرار.

وأكد بايدن بأن الولايات المتحدة تجدد التزامها بالعمل على عالم خالٍ من الأسلحة النووية فى ظل الاضطرابات العالمية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وتقيد معاهدة "ستارت" عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التى يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.