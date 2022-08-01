العالم اليوم - الكويت.. حكومة جديدة من 12 وزيرا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:19 مساءً - أعلنت الكويت، يوم الاثنين، عن تشكيلة حكومتها الجديدة، التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد.

وقالت وزارة الإعلام على تويتر، إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط، وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية. وتضم الحكومة الكويتية كلا من: - طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة. - محمد عبد اللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. - عيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. - أحمد المحمد الصباح، وزيرا للخارجية. - رنا عبد الله الفارس، وزير دولة لشؤون البلدية، ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - عبد الرحمن بداح المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، ووزير دولة لشؤون الشباب. - علي فهد المضف، وزيرا للتربية، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. - جمال هاضل الجالوي، وزيرا للعدل، ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. - خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة. - عبد الوهاب محمد الرشيد، وزيرا للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. - علي حسين الموسى، وزيرا للأشغال العامة، ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. - فهد مطلق الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة، ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

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