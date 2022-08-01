نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الأزهر الشريف لتعيين المعلمين 2022 التخصصات المتاحة والأوراق المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الازهر الشريف لتعيين معلمين جدد، يعلن الأزهر الشريف عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد ٢٠٢٢، العديد من الراغبين فى تقديم وظائف الأزهر الشريف يبحثون عن طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، حيث أعلن الأزهر الشريف عن حاجته ل١٦ ألف معلم، في هذا المقال سوف نتحدث عن مسابقة الأزهر الشريف لتعيين المعلمين ٢٠٢٢ وطريقة التقديم تابعوا معنا.

وظائف الأزهر الشريف ٢٠٢٢

قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني أن هناك مسابقة في الأزهر الشريف ٢٠٢٢ بحاجة إلى تعيين ١٦ ألف معلم في المعاهد الأزهرية.

مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين جدد ٢٠٢٢

قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين الجدد للعام ٢٠٢٢، تم تقديم الطلب للجهاز المركزي وذلك تعيين ١٦ ألف معلم لحاجة المعاهد الأزهرية لمعلمين جدد و التعيين في تخصصات مختلفة.

وكثير من الشباب يبحثون عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين ٢٠٢٢، ورابط مسابقة الأزهر للتقديم من خلاله.

الأوراق المطلوبة في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين جدد ٢٠٢٢

قريباً سيتم الإعلان عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بمسابقة الأزهر الشريف ٢٠٢٢ ومن المتوقع أن تكون الأوراق هى كالآتي:

١. شهادة المؤهل الدراسي.

٢. شهادة الميلاد حديثة مميكنة.

٣. بطاقة الرقم القومي أن تكون سارية.

٤. مستند إثبات الخدمة العامة بالنسبة للفتيات.

٥. شهادة موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

٦. صور شخصية وأن تكون الخلفية بيضاء.

٧. فيش خاص للتنظيم والإدارة جديد عند التقديم.

وبالنسبة لرابط التقديم في مسابقة الأزهر ٢٠٢٢ لم يتم الإعلان عن حتى الآن ومن المتوقع أنه يتم طرح رابط إلكتروني مسابقة الأزهر ٢٠٢٢، لتعيين معلمين جدد خلال الأيام القادمة، ويتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة وكذلك التخصصات المطلوبة قريباً.

تخصصات مسابقة الأزهر الشريف ٢٠٢٢

ومن المتوقع أن تكون التخصصات المطلوبة هي:

● مدرس مساعد قرآن كريم أن يكون حاصل على شهادة العلوم الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف.

● مدرس مساعد في مادة الرياضيات خريج جامعة الأزهر كليات العلوم أو التربية.

● مدرس مساعد في اللغة الإنجليزية خريج كليات التربية والآداب.