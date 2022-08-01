بعد التهديدات الصينية.. هل تزور بيلوسى تايوان؟

جدة - نرمين السيد - فى المقابل، جددت وزارة الخارجية الصينية، تحذيراتها للولايات المتحدة، وقالت "لن نقف مكتوفى الأيدى إذا قررت بيلوسى زيارة تايوان".

وكان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، قد أعلن أنها بدأت جولة فى أربع دول آسيوية أمس الأحد، دون الإشارة إلى تايوان، وسط تكهنات شديدة بأنها قد تزور الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتى، رغم اعتراضات الصين التى تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.