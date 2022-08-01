الكويت.. مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان الأميرى أنه "وبعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 10 مايو 2022 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، يكلف الشيخ أحمد نواف بتشكيل الحكومة الجديدة".

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هى الـ40 فى تاريخ البلاد السياسى، والرابعة فى عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى تولى مقاليد الحكم فى 29 سبتمبر 2020.