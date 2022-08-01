روسيا: الغرب متهور ويستخدم الانتربول لمصالحه

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة فى وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الإثنين، أن الغرب يسعى لاستخدام الإنتربول لمصالحه السياسية الخاصة، لمنع وصول روسيا إلى قنواتها، واصفًا هذه الخطوات بأنها "متهورة وتقوض العمل المشترك".





وفى تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال تارابرين إن الدول الغربية تدعو باستمرار للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وحتى تعليق عضوية روسيا فى هذه المنظمة. ووصف المسؤول الروسى مثل هذه التصرفات التى تقوم بها الدول الغربية، بأنها "متهورة وغير مبررة"، وتهدد الهدف الرئيسى الذى تم إنشاء الإنتربول من أجله فى 1923.

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