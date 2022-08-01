الأمم المتحدة: نراقب الممر الآمن للسفينة المبحرة من ميناء أوديسا

جدة - نرمين السيد - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن مركز التنسيق المشترك أذن للسفينة "إم .فى. رازونى" بالإبحار من ميناء أدويسا الأوكرانى اليوم بناء على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.





وأضاف، أن المركز وافق على الإحداثيات والقيود المحددة للممر البحرى الإنسانى الآمن ووفقا لإجراءات الملاحة الدولية، أنه يراقب الممر الآمن للسفينة عبر الممر البحرى المحدد، مشيرا إلى أنها تحمل أكثر من 26 ألف طن مترى من الذرة. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، فى بيان اليوم الإثنين، أنه طلب من جميع المشاركين فيه إبلاغ السلطات العسكرية والسلطات الأخرى ذات الصلة بهذا القرار لضمان المرور الآمن للسفينة، وأنه قد تحقق من قدرة السفينة على المغادرة ومن جاهزية الميناء قبل منح هذا التفويض.

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