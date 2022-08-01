فرنسا تستقبل 99 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال ليسكى - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - إن "اللاجئين الأوكرانيين فى فرنسا فى وضع متغير مع عودة البعض إلى أوكرانيا واستمرار وصول البعض الآخر على الرغم من انخفاض عددهم عن ذى قبل"، مشيرا إلى أنه من بين أكثر من 7 ملايين شخص غادروا أوكرانيا، عاد ما يزيد قليلا على أربعة ملايين إلى أوكرانيا، موضحا أن نحو 20 ألف شخص مرحب بهم فى منازل خاصة فى فرنسا.

يذكر أن المكتب الفرنسى للهجرة والاندماج يقترح دعم مالى لطالبى اللجوء، وذلك عند مرورهم على مكتب التسجيلات ويشمل هذا الدعم السكن وعلاوة مالية شهرية ويطلق على الدعم اسم "الدعم على أساس الإجراءات الوطنية للاستقبال".

يشار إلى أن اتفاقية "دبلن" هى قانون الاتحاد الأوروبى الذى يحدد الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى المسؤولة عن فحص طلب اللجوء، المقدمة من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف.