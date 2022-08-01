أول تعليق روسى بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين: "فى الواقع، فإن استئناف صادرات الحبوب أمر إيجابى للغاية. هذه فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات المتفق عليها. دعونا نأمل أن يتم تنفيذ جميع الاتفاقات من جميع الجهات".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أفادت بأن أول سفينة تحمل شحنة حبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكرانى صباح اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن قوافل أخرى ستتبع على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد اكتملت.

يشار إلى أنه منذ أسبوعين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فى موانئها على البحر الأسود، التى قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.