وزير خارجية أوكرانيا: استئناف صادرات الحبوب يشكل انفراجة للعالم

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير الأوكرانى فى تغريدة، "إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصاً بالنسبة لأصدقائنا فى الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسى"، مضيفا "لطالما كانت أوكرانيا شريكاً يمكن الاعتماد عليه وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها فى الاتفاق".
وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أفادت بأن أول سفينة تحمل شحنة حبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكرانى صباح اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن قوافل أخرى ستتبع على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد اكتملت.
يشار إلى أنه منذ أسبوعين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فى موانئها على البحر الأسود، التى قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.
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