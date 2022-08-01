ليبيا: مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار صهريج وقود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير ليبية، قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة على، خلال تصريحات صحفية، إن حريقًا نشب نتيجة انفجار صهريج وقود، مؤكدًا وفاة خمسة أشخاص، وإصابة حوالى 35 آخرين بحروق متفاوتة.

وقناة "ليبيا بانوراما"، قال الناطق باسم وزارة الصحة فى طرابلس، أمين الهاشمى، إن أغلب حالات الحروق حرجة، وسيتم تحويل بعضها إلى طرابلس لتلقى العلاج.

وفى هذا الصدد، أشار أسامة على، إلى أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

وبحسب التقارير الليبية، فقد وقع الحادث خلال تجمع بعض أهالى المنطقة حول الصهريج رغبةً فى التزود بالوقود.