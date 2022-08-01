العالم اليوم - ارتفاع أرباح "الغانم للسيارات" بـ 12 بالمئة في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح "الغانم للسيارات" بـ 12 بالمئة في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 12:21 مساءً - ارتفعت أرباح شركة أولاد علي الغانم للسيارات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16.15 بالمئة على أساس سنوي، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 23.78 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 23.78 فلس لكل سهم، وإجمالي يقدر بـ6.60 مليون دينار (21.5 مليون دولار).

وبلغت أرباح الشركة في الفترة المذكورة 4.73 مليون دينار (15.4 مليون دولار)، مقارنة بـ4.07 مليون دينار (13.3 مليون دولار) في الربع الثاني من 2021.

وشهد إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في الفترة المذكورة نموا بنسبة 17.8 بالمئة لتبلغ 48.4 مليون دينار كويتي (158 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.

وفي النصف الأول من العام الجاري، حققت شركة أولاد علي الغانم للسيارات أرباحاً بقيمة 8.8 مليون دينار (29 مليون دولار)، بنمو 11.6 بالمئة عن مستواها بالفترة المناظرة من 2021 البالغ 7.89 مليون دينار.

فيما ارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية بأكثر من 4 بالمئة لتبلغ 88.2 مليون دينار(288 مليون دولار)، مقارنة مع 84.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.

وقالت "الغانم"، إن الزيادة في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الأرباح من مبيعات السيارات.

يذكر أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات إدرجت بالسوق الأول في بورصة الكويت خلال يونيو الماضي، وهي أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية.