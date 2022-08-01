نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن متاح رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، للكشف عن درجات طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ولا سيما بعد الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أكد فيه معالي الدكتور وزير التربية والتعليم و التعليم الفني المصرية تفاصيل جديدة بشأن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢م، حيث قال في تصريحه عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن كل ما يتم تداوله من أقوال عن نتيجة شهادة الثانوية العامة عن نسبة النجاح أو المؤشرات أو أوائل الثانوية أو التنسيق للجامعات أو المجاميع لا أساس له من صحة، وأن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في موعدها الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير نتيجة الصف الثالث الثانوي من شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢م ليتم الاستعلام عن النتيجة وتسهيل وتيسير الأمور للطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال الدخول علي هذا الرابط ( moe.gov.eg ) الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لكي نقوم بعدها بتسجيل البيانات الاسم ورقم الجلوس للحصول علي النتيجة واستخراجها بالكامل متمنين كل التوفيق والنجاح والازدهار.



استعلام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ٢٠٢٢م

يمكننا الاستعلام عن الحصول علي نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢م يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم حتي يتم استخراج النتيجة وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط (moe.gov.eg).

حتي يتم استخراج النتيجة وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط اختيار نتائج الثانوية العامة .

. النقر علي نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

تحديد القسم العلمي أو القسم الأدبي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

الضغط علي عرض النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة علي الفور ومعرفة جميع الدرجات التي تحصل عليها الطالب أو الطالبة في كافة المواد الدراسية كل مادة بالتفصيل وحالة الطالب سواء ناجح أو راسب أو سيتم دخوله امتحان الدور الثاني والمجموع الحاصل علية من المجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

ينتظر الطلاب والطالبات الكشف عن نتيجة شهادة الثانوية العامة والمقرر ان يتم الإعلان عنها رسمياً يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٢م.