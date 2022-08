طريقة تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني واقتراب موعد النزول والاستمتاع

عمر شويل - جدة الجميع يرغب في الحصول على طريقة تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني. وذلك بعد عدة أخبار يتم تضليل الزائر بها حيث اللعبة تمتلك شهرة واسعة كما تتخطى حاجز خمسمائة مليون عملية تحميل في جوجل بلاي. مما أدى إلى تضليل عدد من الزوار للدخول إلى مواقع مضللة ليتم تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني. والذي لم يتم إصداره حتى الآن رسميا حيث أصدرت كونامي الموسم الحالي من اللعبة في يوم 2 من يونيو الماضي. وكان بها العديد من مشاكل التحكم في الأزرار الدفاعية. وتم البدء في حل المشاكل في التحديثات السابقة كما تم حل مشكلة الأزرار ولكن هناك الكثير من مميزات اللعبة تم فقدها في الموسم الحالي. وسوف يتم إطلاقها في efootball 2022 mobile season 2. واليوم سوف نعرض لكم الموعد الرسمي لنزول التحديث وكيفية تحميله بطريقة رسمية من خلال الأسطر المقبلة.

دائما كونامي تقوم بعمل تنزيل بيس 2022 موبايل بطريقتين وهما كالتالي.

اعتذرت كونامي منذ فترة عن الأخطاء التي حدثت في اللعبة وأضافت إشعار لكل مستخدم بأن في التحديثات المقبلة وحتى نزول طريقة تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني سيتم تصليح هذه الأخطاء. وبالفعل تم حل مشكلة الازرار المتحكمة في الدفاع. كما تم حل مشكلة اللعب مع الأصدقاء حيث هذا التحديث وقت نزوله كان لا يمكن لعب الأصدقاء معا. ومن المنتظر الكثير والكثير في تحديث إي فوتبول 2022 الموسم الثاني. والذي سيتم نزوله يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري والموافق يوم الخميس بعد المقبل. حيث أن هذا الموعد الرسمي الذي أصدرته كونامي عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

NOTICE : Season 2 Underway .

Hope you all are enjoying this all new eFootball 2022 . Season 2 is now underway, and the theme for this Season is "European Leagues Highlights- Clubs, Team Playstyles, and Prime Players-".#eFootball2022 #PESMobile2022 #efootball2022mobile pic.twitter.com/PvLcW1ky4l

— eFootball 2022 (@eFootballMobiIe)