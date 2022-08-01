الفلبين تنكس أعلامها حدادا على وفاة الرئيس السابق فيدل راموس

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، أنه تقررتنكيس الأعلام على قصر "مالاكانانج" الرئاسى، وجميع المبانى والأماكن الحكومية لمدة 10 أيام حدادا على وفاة الرئيس الـ(12) للبلاد.
وقد تولى راموس رئاسة البلاد من عام 1992 إلى عام 1998، خلفا لكورازون أكينو، واشتهرت إدارته ببرنامج "الفلبين 2000"، والذى يهدف إلى جعل البلاد دولة صناعية بحلول عام 2000 وما بعده.
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