حرائق الغابات فى روسيا تلتهم 79 ألفا و400 هكتار من الأراضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت دائرة حماية الغابات الجوية فى روسيا، اليوم الإثنين، أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات زادت بنحو 10 آلاف هكتار لتصل إلى 79 ألفا و400 هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكر بيان صادر عن الدائرة، أنه "تم إخماد 46 من حرائق الغابات على مساحة 4039 هكتارا فى روسيا خلال يوم أمس، بعد اندلاع 156 حريقا على مساحة 79 ألفا و540 هكتارا، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، وذلك وسط الجهود الرامية إلى مكافحة الحرائق الناشبة بالفعل". وأضاف البيان، أنه تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة فى مناطق ياقوتيا وماجادان وكومى وخانتى مانسيسك وتشوكوتكا وخاباروفسك. وأوضح البيان، أنه يقوم بمكافحة الحرائق 4053 فردا و316 قطعة من المعدات و31 طائرة، فى حين تقوم 83 طائرة أخرى بمراقبة أوضاع الحرائق، وتسرى حالة الطوارئ فى سبع مناطق روسية.

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