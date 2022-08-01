زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات الهيئة على موقعها الإلكترونى، أن الزلزال الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، كان على بعد 68 كيلومتر إلى الجنوب من جنوب غرب مدينة أكوتان، وعلى عمق 42.7 كيلومتر. وذكرت الهيئة أنه ليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية "تسونامى" جراء الزلزال.

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