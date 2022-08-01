ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كنتاكى الأمريكية إلى 28 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم الولاية آندى بيشير لشبكة "إن بى سى" الأمريكية، إن "هذه الفيضانات هى من بين الأكثر تسببا للدمار والقتلى التى نشهدها فى تاريخنا، والأمطار تهطل فى وقت نحاول مواصلة عمليات البحث"، مضيفا "سنعمل على التوجّه من منزل إلى آخر للبحث عن أكبر عدد من الأشخاص. وسنعمل حتى تحت المطر. لكن الطقس يعقّد الوضع".

وتابع: "سنعثر على جثث على مدى أسابيع، جُرف كثير منها لمسافة أمتار، ربما على مسافة أكثر من ربع ميل من المكان الذى فُقِد فيه أصحابها".

يشار إلى أن الفيضانات كان قد ضربت منطقة من ولاية كنتاكى كانت تعانى بالفعل من فقر مدقع - مدفوعا بتراجع صناعة الفحم التى كانت قلب اقتصادها - وأخذت كل شيء من الأشخاص الأقل قدرة على تحمل تكاليفه.