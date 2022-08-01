نيوزيلندا تصعد ضد روسيا بعقوبات ضد القوات المسلحة والمجمع الصناعى

جدة - نرمين السيد - حسبما ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وزيرة الشؤون الخارجية فى نيوزيلندا، نانايا ماهوتا: "فرضنا اليوم عقوبات على الفروع والأذرع المستقلة للقوات المسلحة، بما فى ذلك الدعم اللوجستى وكذلك الكيانات الدفاعية المسؤولة عن توفير الأسلحة والمعدات للجيش".

وأضافت الوزيرة فى بيان: "تم أيضا تحديد شركة التأمين (إس أو جى إيه زد)، والسكك الحديدية الروسية، والكيانات الدفاعية التى تجرى أبحاثًا وتنتج وتجرب المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية".

وتعد هذه العقوبات هى الثانية التى تفرضها نيوزيلندا ضد روسيا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير، إذ فرضت عقوبات على أفراد روس فى مايو الماضى، عندما قالت الوزيرة ماهوتا، إن نيوزيلندا أعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمال التضليل الإعلامى، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.

وردًا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، فرض عقوبات على 32 مواطنًا نيوزيلنديًا، من بينهم ممثلون من قيادة القوات المسلحة فى البلاد وصحفيون، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت الخارجية الروسية، حينذاك، إنه "ردًا على عقوبات الحكومة النيوزيلندية التى تطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس، وهم مسؤولون وأسرهم وكذلك ممثلين عن المجتمع التجارى والإعلام، تم إضافة 32 نيوزيلنديًا بين رؤساء كيانات محلية ووكالات إنفاذ القانون وصحفيين يشكلون أجندة الرهاب الروسى فى هذا البلد، إلى قائمة التوقف الوطنية".