العالم اليوم - سيارات "نيو" الصينية تعتزم افتتاح أول مصانعها بأوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "نيو" عزمها افتتاح أول مصنع لها خارج الصين في هنغاريا في سبتمبر المقبل، بهدف التوسع في تصنيع منتجات السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الجمعة إن المصنع، والذي يقع بمدينة بيست في هنغاريا، سيعمل على تصنيع وتطوير منتجات الطاقة، مثل محطات تبديل البطاريات، بهدف خدمة المستخدمين الأوروبيين.

وتعمل الشركة الصينية على تسريع بناء محطات تبديل البطاريات في أوروبا، بهدف زيادة مبيعات سياراتها في ألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك خلال النصف الثاني من العام.

وتخطط "نيو" لإنشاء 4 آلاف محطة لتبديل البطاريات حول العالم، على أن يكون نحو ربعها داخل الصين.

وتعمل العديد من الشركات الصينية الناشئة على تعزيز تواجدها في السوق العالمي، في ظل الطلب القوي على السيارات الكهربائية حول العالم.