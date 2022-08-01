العالم اليوم - الأهلي المتحد البحريني يعتمد تعميما بشأن عرض بيتك الكويتي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - اعتمد البنك الأهلي المتحد البحريني تعميم مجلس إدارته، بشأن العرض المقدم من بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاستحواذ على كامل أسهمه، ليتم عرضه على مصرف البحرين المركزي.

وأعلن البنك الأهلي المتحد في بيان لبورصة الكويت أن التعميم يتضمن "رأي مجلس إدارة البنك بخصوص العرض والمشورة الخطية لمستشار مجلس الإدارة المستقل المختص بالتقييم بالإضافة لأية معلومات أخرى يعتبرها البنك ذات صلة من أجل تمكين المساهمين من اتخاذ قرار واع ومدروس بشأن العرض".

وقدم بيتك إشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على ما يصل إلى 100 بالمئة من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني كما قدم أيضا مستند عرض الاستحواذ على البنك في 26 يوليو.

وقبل ذلك بيوم وافق مساهمو البنك الكويتي في اجتماع الجمعية العمومية على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ومعدل تبادل الأسهم البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

يذكر أن "بيت التمويل الكويتي" كان قد وافق أوائل يوليو الماضي، على شراء "البنك الأهلي المتحد" بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.