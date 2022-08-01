غوتيريش يرحب بانطلاق أول سفينة لشحن الحبوب من أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له، بخروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني صباح اليوم الاثنين.

وقال البيان: "يرحب الأمين العام ترحيبا حارا بانطلاق سفينة "رازوني"، وهي أول سفينة تجارية تغادر ميناء أوديسا الأوكراني منذ 26 فبراير 2022".

وتابع: "تتجه السفينة، التي تحمل 26.527 طنا من الذرة، إلى ميناء طرابلس بلبنان وتعتبر أول سفينة تتحرك بناء على مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم توقيعها في اسطنبول في 22 يوليو".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة لشحن الحبوب غادرت ميناء أوديسا صباح اليوم الاثنين متجهة إلى لبنان عبر اسطنبول.

وشدد البيان على أن "ضمان إمكانية نقل ما يتوفر من حبوب ومنتجات غذائية إلى الأسواق العالمية يعتبر ضرورة إنسانية".

وأضاف غوتيريش أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يخطط لشراء وتحميل وشحن 30 ألف طن من القمح من أوكرانيا على متن سفينة مستأجرة للأمم المتحدة، وذلك في إطار مبادرة نقل الحبوب الموقعة في اسطنبول.