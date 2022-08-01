روسيا تعلن إجراء مفاوضات مع الفلبين حول توريد الأسمدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بافلوف - فى تصريحات له، "على حد علمى، تجرى بالفعل مفاوضات بين الشركات الفلبينية ومنتجى الأسمدة الروس"، مشيرا إلى أن الجانب الفلبينى يثير قضية توريد الأسمدة الروسية على أعلى مستوى.

وأوضح أن الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس، يعطى الأولوية للأمن الغذائى ويرأس شخصيا وزارة الزراعة فى البلاد، منوها بأن الرئيس الفلبينى أكد فى وقت سابق أن مسألة تزويد بلاده بأسمدة ميسورة التكلفة تمثل أولوية، وأن روسيا تعتبر من الموردين الأساسيين للأسمدة.

وأعرب بافلوف عن أمله فى أن تساعد الروح النشطة للقيادة الفلبينية الجديدة فى تسريع هذه العملية، وأن تبدأ الأسمدة الروسية فى دخول السوق الفلبينية.