العالم اليوم - نتائج الشركات اليابانية تقود بورصة طوكيو للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر نتائج الشركات اليابانية تقود بورصة طوكيو للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - حققت الأسهم اليابانية أفضل أداء يوم لها في حوالي أسبوعين اليوم الاثنين، مدعومة ببعض النتائج الإيجابية للشركات، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي المكاسب محدودة.

وزاد المؤشر نيكي 0.7 بالمئة ليغلق عند 27993 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1960 نقطة، وهي أكبر مكاسب لهما منذ 20 يوليو.

وسجل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ أواخر عام 2020 في يوليو. ويتفوقان، برغم خسائر بلغت حوالي ثلاثة بالمئة أو أقل منذ بداية العام، على أداء الأسهم العالمية التي هبطت 15 بالمئة.

غير أن محللين يقولون إنه لا يوجد الكثير من العوامل لدفع موجة صعود.

وقال يوتاكا ميورا، محلل الأسهم في ميزوهو للأوراق المالية، "المستثمرون على المدى المتوسط والطويل لا يشاركون"، حيث قام المستثمرون المحليون بمعظم عمليات الشراء اليوم الاثنين.

وقفز سهم سوميتومو فارما لصناعة الأدوية بنسبة ثمانية بالمئة بعد الإعلان عن تحقيق أرباح ربع سنوية الأسبوع الماضي. وارتفع سهم أجينوموتو للمنتجات الغذائية بنسبة 6.4 بالمئة مدعوما بتحقيق أرباح أفضل من المتوقع.

وزاد سهم توتو لمواد البناء بنسبة 7.2 بالمئة بعد الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة.

غير أن سهم سوني تراجع 3.2 بالمئة بعد أن خفضت المجموعة توقعاتها، مشيرة إلى تراجع إقبال المستهلكين.

وهبطت أسهم شركتي الإلكترونيات فوجيتسو وألبس ألباين بنسبة 6.6 بالمئة و13.4 بالمئة على التوالي بعد أن أثر ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجستية على أرباحهما.

ومن المرجح أن تحدد بيانات ونتائج الشركات المسار لبقية الأسبوع.