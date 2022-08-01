العالم اليوم - شحنة حبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني لأول مرة منذ الاتفاق

انتم الان تتابعون خبر شحنة حبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني لأول مرة منذ الاتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - تحركت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا، اليوم الاثنين، لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة حبوب غذائية قد انطلقت بالفعل من ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت الوزارة إن سفينة الشحن "رازوني"، والتي ترفع علم سيراليون، والمحملة بالذرة، غادرت أوديسا في طريقها إلى لبنان.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن السفينة "رازوني" تحمل 26 ألف طن من الذرة وستتجه إلى لبنان.

وقال كوبراكوف في بيان منفصل أصدرته وزارته "فتح الموانئ سيوفرما لا يقل عن مليار دولار إيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل".

من المتوقع أن تصل السفينة إلى اسطنبول الثلاثاء حيث سيتم تفتيشها قبل السماح لها بالتوجه إلى لبنان، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذي تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.

وقال كوبراكوف إن "هناك 16 سفينة أخرى تنتظر دورها بالفعل في موانئ أوديسا".