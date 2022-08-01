الآن التقديم على جدارة الوظائف التعليمية 1444 عبر مسار جدارة تسجيل الدخول

جدارة الوظائف التعليمية 1444 بدأ الآن استقبال طلبات التسجيل في الوظائف التعليمية التابعة إلى وزارة التربية والتعليم عبر منصة مسار، حيث تم الإعلان عن مجموعة من التخصصات المطلوب شغلها في مدارس المملكة ببعض المعلمين والمعلمات الجدد من أبناء المملكة العربية السُّعُودية وسوف يتم لاحقًا عبر موقع ثقفني توضيح كيفية القديم على الوظائف التعليمية جدارة وأيضًا أهم التخصصات المطلوبة والرابط الرسمي للتقديم والشروط بالتفصيل.

جدارة الوظائف التعليمية 1444

تم الإعلان عن مجموعة تخصصات مطلوبة ضمن الوظائف التعليمية المتاحة في الوقت الراهن عبر نظام جدارة، مثل:

مدرسين لمادة الرياضيات.

مدسين للغة الإنجليزية.

مدرسين الأحياء.

مدرسي مدة الكيمياء.

مدرسين مادة الفيزياء.

تدريس المهارات الرقمية للطلاب.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية جدارة مسار 1444

يمكن التقديم الآن على وظائف جدارة توظيف 1444 في وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية خدمة نظام جدارة عبر منصة مسار.

تسجيل الدخول إذا كان هناك حساب سابق، أو إنشاء حساب جديد.

تدوين رقم الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم مع رمز التحقق البشري.

بعد تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية؛ يتم النقر على مربع (التقديم على وظائف جدارة).

إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد نوع الوظيفة والتخصص.

قراءة الشروط والموافقة عليها وعلى استخدام الخدمة.

أخيرًا، يجب النقر على (تسجيل الطلب).

رابط التقديم على الوظائف التعليمية

هناك رابط رسمي مخصص يمكن من خلاله لأي شاب أو فتاة من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلاله على وظائف جدارة توظيف 1444 وذلك من خلال منصة مسار ونظام جدارة السعودي المتخصص في توزيع الشباب والفتيات من أصحاب المؤهلات على الوظائف المناسبة وفق نظام إلكتروني كامل لضمان وصول الأجدر من المتقدمين إلى هذه الوظائف دون وسائط أو محسوبيات وهو رابط مسار جدارة تسجيل الدخول الرسمي والبدء في سجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد..

شروط وظائف جدارة التعليمية

لقد جاءت أهم شروط التقديم في وظائف جدارة على النحو التالي: