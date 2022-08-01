متى التقديم على وظائف جداره.. أكثر من 11 ألف وظيفة رجال ونساء الوظائف التعليمية 1444

تساءل الكثير من الأشخاص عن موعد تقديم جداره للوظائف التعليمية والإدارية وجميع الوظائف التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة “جدارة” واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على نشر إعلانات وظائف للأشخاص التي تبحث عن فرص عمل شاغرة وكذلك عن الوظائف التي تقوم بتوفيرها القطاعات السعودية سواء الخاصة أو الحكومية وتسهّل الكثير على الأشخاص التي تبحث عن العمل حيث يمكنهم البحث عن الوظيفة التي يرغبون فيها بكتابة مواصفاتها والأقرب لهم.

موعد تقديم جداره للوظائف التعليمية

كشفت منصة “جدراه” أنه تم فتح باب التقديم من يوم الأحد الجاري الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو 2022م أي الموافق الثاني من شهر محرم 1444هـ وعدد الوظائف المعلن عنها حوالي 11.547 وظيفة تعليمية لكل من الجنسين الرجال والنساء، والتقديم على الوظائف متاح حتى يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس 2022م أي التاسع من شهر محرم 1444هـ.

خطوات التقديم على وظائف جدارة 1443هـ

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تقوم بالتقديم على وظائف جدارة التعليمية وتتمثل الخطوات في كل مما يلي:-