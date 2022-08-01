نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى التقديم على وظائف جداره.. أكثر من 11 ألف وظيفة رجال ونساء الوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي
تساءل الكثير من الأشخاص عن موعد تقديم جداره للوظائف التعليمية والإدارية وجميع الوظائف التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة “جدارة” واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على نشر إعلانات وظائف للأشخاص التي تبحث عن فرص عمل شاغرة وكذلك عن الوظائف التي تقوم بتوفيرها القطاعات السعودية سواء الخاصة أو الحكومية وتسهّل الكثير على الأشخاص التي تبحث عن العمل حيث يمكنهم البحث عن الوظيفة التي يرغبون فيها بكتابة مواصفاتها والأقرب لهم.
موعد تقديم جداره للوظائف التعليمية
كشفت منصة “جدراه” أنه تم فتح باب التقديم من يوم الأحد الجاري الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو 2022م أي الموافق الثاني من شهر محرم 1444هـ وعدد الوظائف المعلن عنها حوالي 11.547 وظيفة تعليمية لكل من الجنسين الرجال والنساء، والتقديم على الوظائف متاح حتى يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس 2022م أي التاسع من شهر محرم 1444هـ.
خطوات التقديم على وظائف جدارة 1443هـ
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تقوم بالتقديم على وظائف جدارة التعليمية وتتمثل الخطوات في كل مما يلي:-
- قم بالذهاب إلى رابط منصة “جدارة” للوظائف التعليمية ثم قم بتسجيل الدخول على المنصة بالنقر على “تسجيل مستخدم جديد”.
- اكتب البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتتمثل البيانات في اسمك كاملًا ورقم الهوية الوطنية الشخصية.
- ثم اكتب تاريخ ميلادك ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي أمامك.
- بعد تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة “أرغب بالتقديم على وظائف جدارة”.
- ابدأ في تسجيل بيانات في نموذج التقديم بشكل دقيق وبدون ترك أي حقل فارغ.
- ثم قم بعد ذلك باختيار وتحديد الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها والتي تناسب مؤهلك التعليمي أو التي تشعر بأنك تلائمها.
- وبعد ذلك قم بقراءة كافة شروط الوظيفة والمنصة وقم بقبولها وموافقة جميع معاييرها.
- سيقوم الموقع بمطالبتك ببعض الأوراق والمستندات قم برفعها في المكان المخصص لها.
- سيتم مراجعة طلبك ووصوله إلى جهة العمل ورؤية ما إذا كنت تناسب الوظيفة وسيتم التواصل معك لتحديد ميعاد من أجل مقابلة عمل.
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