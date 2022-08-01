نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما التمويل الشخصي من سلفة قيمته الشروط الخطوات طريقة سداد الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط والخطوات المطلوبة، منصة سلفة تعتبر أول منصة للتمویل الشخصي السریع، والذي يعتمد على التقنیة المالیة للتمویل، حیث تستطيع التقدیم على تمویل شخصي من خلال موقع سلفة على الإنترنت أو تتمكن أيضا من التقديم عن طريق تطبیق الهاتف بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد المكاتب الخاصة بها، وبعدها سوف يحدث الإیداع لمبلغ التمویل بشكل مباشر في الحساب البنكي الخاص بك المسجل عند المنصة، واليوم سنقوم بتوضيح أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وأيضا الخطوات المطلوبة.

التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط

تعتبر شركة سلفة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية وذلك لتقديمها للتمويل النقدي المتميز. ولقد تم تحديد بعض من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتستطيع الحصول على التمويل الشخصي من قبل منصة سلفة وأهم هذه الشروط هي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم، أكبر من 18 عامًا، وليس أقل من ذلك.

يجب أن يكون قد مر على المتقدم، 6 أشهر في مكان العمل.

يجب أن يكون راتب المتقدم حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي، وليس أقل من ذلك.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

كما يتميز التمويل الذي تقدمه شركة سلفه بسهولة التقديم للحصول عليه. حيث يتمكن الراغب في الحصول على التمويل بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة من التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بسلفة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل كما يلي:

أولا عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة.

ثم عليك إنشاء حساب مستخدم جديد في المنصة.

سجل البيانات بنموذج التمويل الشخصي الموجود عبر منصة سلفة.

ثم يجب عليك إرسال بعض الوثائق المهمة عبر المنصة .

وكذاك قم بإرسال صورة من الهوية الشخصية والتي يجب أن تكون سارية.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة منك عبر المنصة.

كما يجب تحديد المبلغ التمويلي، الذي تريد الحصول عليه.

ثم عليك أن تختار الفترة الزمنية، لسداد الأقساط لمبلغ التمويل من سلفة. كما يمكنك التعرف أيضاً على 5000 ريال تمويل شخصي من سلفة تعرف على مزايا التمويل وأهم الشروط المطلوبة

طريقة سداد دفعات التمويل من سلفة

يتم سداد مبلغ التمويل المدفوع من سلفة، إلى المستفيدين، بنظام تقسيط مريح شهريا، ويقوم العميل باختيار النظام الذي يريده، تبعا لقيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه، وإمكانية السداد، على أن يتم إرسال رسائل للتذكير من قبل المنصة، حتي تذكر العميل بموعد السداد، عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، المسجلين بالمنصة وأيضا تعرف على خطوات التقديم في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

خدمة عملاء منصة سلفة

وتستطيع عن طريق منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع التواصل مع خدمة العملاء حتي يتم الاطلاع على أي معلومة بخصوص التمويل السريع أو معرفة كل الإجراءات المطلوبة وأي شئ يخص تمويل سلفة، وتستطيع أيضا الاتصال على الرقم 920000327 للتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء

طريقة سداد أقساط سلفة

عند الحصول على مبلغ التمويل من سلفة بعدها يقوم العميل بتحديد الطريقة والمدة التى سوف يفوم بسداد أقساط التمويل الشخصي بها، وعدد الأقساط الشهرية أيضا ويتم تحديد هذا بناءا على الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل، ومن الحدير بالذكر أيضا إنه سوف يتم إرسال رسائل تعمل على تذكرة العميل بموعد السداد من سلفة، هذا عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي تم تسجيله بالمنصة.

المبلغ الذي يمكن طلبه من منصة سلفة

كما قمنا بعرض طريقة الحصول على التمويل الشخصي عن طريق منصة سلفة وكذلك الشروط المطلوبة حتي يتم الحصول عليه وأيضاً طريقة سداد الأقساط. فيجب علينا أيضاً عرض المبلغ الذي من الممكن أن يقوم العميل بطلبه من خلال المنصة. حيث يتراوح المبلغ الذي يمكن الحصول عليه كدعم من المنصة ما بين ألف ريال سعودي إلى خمسة آلاف ريال سعودي. كما يجب التنويه على إنه يتم تحديد قيمة مبلغ التمويل بناءاً على البيانات الخاصة بالطلب وتقييمه.