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عمر شويل - جدة تسجيل برنامج الرعاية النهارية للفئات الخاصة من الذين لديهم نسبة من الإعاقة والمسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسماح بفتح باب التسجيل الإلكتروني لتلك الفئات في بوابة الوزارة، ويتم التسجيل الإلكتروني بعد الالتزام بعدد من شروط القبول والتقديم مع الالتزام بمواعيد لتقديم الذي يكون إلكتروني.

شروط وطريقة التسجيل في برنامج الرعاية النهارية للمعاقين 1444 على رابط الموارد البشرية

خدمات مركز ⁧#الصحة_937⁩ متوفرة عبر تطبيق "إشارة" الخاص بذوي الإعاقة السمعية "الإشارة بالأيادي" ليكون بين أياديهم. pic.twitter.com/HXHCFKYZf0 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) خدمات مركز ⁧#الصحة_937⁩ متوفرة عبر تطبيق "إشارة" الخاص بذوي الإعاقة السمعية "الإشارة بالأيادي" ليكون بين أياديهم. pic.twitter.com/HXHCFKYZf0 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 31, 2020

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للعديد من فئات المجتمع السعودي، وتستهدف الوزارة الفئات الفقيرة أو المحتاجة أو أصحاب الدخل المنخفض وكذلك المعاقين، حيث يتم شمولهم في برنامج الرعاية أو التشغيل أو التأهيل كل متقدم على حسب الحالة الخاصة به:

يتم تقديم رواتب الضمان لأصحاب الدخل الشهري المنخفض من غير القادرين.

كما يتم توفير رواتب مؤقتة للعاطلين عن العمل مع تأهيلهم لبرامج التدريب للوظائف، عيادة تمكين الضمان.

يتم توفير برامج خاصة للأيتام والمطلقات والارامل.

كما يتم توفير برامج محددة للتأهيل الشامل والتي تشمل أيضا برامج طبية وفحص وتحديث بيانات بشكل دوري.

موعد التسجيل في برنامج الرعاية النهارية

يبدا التسجيل الثلاثاء 20-12-1443.

يستمر التسجيل حتى 13 محرم 1444.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية النهارية 2022

يكون المتقدم من الجنسية السعودية ويستثنى المقيمين أصحاب بطاقات التنقل.

يجب أن يكون من أصحاب الإعاقات وليس لديه أمراض معدية.

نسبة الذكاء لا تزيد عن 55%، أو فئات شديد الإعاقة أو المتوسطة.

يكون العمر 45 عام في تاريخ التقدم.

لا يجب أن يكون له اضطرابات نفسية أو سلوكية.

ما هي خطوات التسجيل في برنامج التدريب النهاري

يتم تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسجيل التأهيل الشامل. يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم الهوية ورقم المرور. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية. يقوم باختيار “إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية”. يتم تحديد المركز الذي يرغب في الالتحاق به. يتم إرسال الطلب.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالرد على الطلبات في خلال 20 يوم من تاريخ تسجيل طلب برنامج الرعاية النهارية على ان يتم الاستعلام عن النتائج من حساب الفرد على البرنامج أو من خلال وصول رسالة نصية على الهاتف النقال بالقبول أو بالرفض.

وبذلك نكون قد أوضحنا الخطوات الواجبة وطريقة التقديم والتسجيل في برنامج الرعاية النهارية، وذلك على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما استعرضنا معكم شروط التسجيل في برنامج الرعاية النهارية، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم كتابة تعليق يحتوي على الاستفسار والتوضيح الذي ترغبون به.