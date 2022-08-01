رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل سنغافورة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الطائرة التى كانت تقل بيلوسى والوفد المرافق لها هبطت فجر اليوم فى العاصمة السنغافورية، حيث من المقرر أن تلتقى بيلوسى - خلال الزيارة التى ستستغرق يومين - برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لى هسين لونج، وعدد من الوزراء.
وكانت بيلوسى قد أوضحت - فى تغريدة على موقع "تويتر" - أن الجولة تهدف إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادى والتجارة، والتصدى لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية.
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