رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل سنغافورة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الطائرة التى كانت تقل بيلوسى والوفد المرافق لها هبطت فجر اليوم فى العاصمة السنغافورية، حيث من المقرر أن تلتقى بيلوسى - خلال الزيارة التى ستستغرق يومين - برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لى هسين لونج، وعدد من الوزراء.

وكانت بيلوسى قد أوضحت - فى تغريدة على موقع "تويتر" - أن الجولة تهدف إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادى والتجارة، والتصدى لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية.