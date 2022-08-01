كورونا حول العالم.. كوفيد يواصل الفتك بـ 9 دول (أرقام)

جدة - نرمين السيد - ففى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 ألفا و966 إصابة جديدة و83 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و40 ألفا و25 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 172 ألفا و86 حالة وفاة.

وفى إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و727 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و391 ألفا و26 إصابة، وتم تسجيل 61 حالة وفاة ما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 141 ألفا و998 حالة.

وفى تشيلى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و997 إصابة جديدة و25 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و241 ألفا و546 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و577 حالة وفاة.

كورونا فى العالم

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و352 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و123 ألفا و25 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و280 حالة وفاة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2783 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و680 ألفا و35 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و969 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 940 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و186 ألفا و739 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و313 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و5 آلاف و257 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و291 حالة.

وفى كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 109 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و99 ألفا و60 إصابة.. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و159 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و776 ألفا و627 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 60 ألفا و727 حالة.