الفلبين: 381 ألفا و614 شخصا تضرروا جراء الزلزال

جدة - نرمين السيد - كشف المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين اليوم الإثنين، عن تضرر 381 ألفا و614 شخصا من الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر وضرب جزيرة "لوزان" شمالى البلاد.





وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية أنه وفقا لبيانات المجلس فإن الزلزال تسبب فى تضرر نحو 100 ألف و665 أسرة، وأجبر حوالى 3 آلاف و781 فردا للإقامة فى مخيمات الإجلاء. وذكرت بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الزلزال دمر نحو 354 منزلا، وألحق أضرارا بنحو 24 ألفا و547 منشأة، فيما تمت استعادة الكهرباء فى 48 مدينة وبلدية، وعادت خدمة المياه فى 3 من أصل 4 مدن وبلديات. وقد ضرب زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر جزيرة لوزان شمالى الفلبين يوم الأربعاء الماضى، وتسبب فى مصرع 10 أشخاص وإصابة 394 آخرين.

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