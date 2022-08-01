العالم اليوم - أرباح "الأهلي الكويتي" الفصلية ترتفع 27 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر أرباح "الأهلي الكويتي" الفصلية ترتفع 27 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - حقق البنك الأهلي الكويتي زيادة نسبتها 27 بالمئة في ربحه الصافي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أظهرت البيانات المالية للشركة.

وطبقا للبيان الذي نشره البنك على موقع بورصة الكويت فقد حقق الأهلي الكويتي 10.1 مليون دينار (حوالي 32.95 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 7.97 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البنك أن ربحه الصافي بلغ 18.42 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 15.08 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021، بارتفاع نسبته 22 بالمئة.

وعزا الزيادة في أرباحه إلى "تحسن الدخل التشغيلي".

وكانت أغلب البنوك الكويتية أعلنت عن نتائج إيجابية للربع الثاني، فقد ارتفعت أرباح بنوك "الخليج" و"الأهلي المتحد" و"وربة" في الربع الثاني.

كما حقق بيت التمويل الكويتي "بيتك" ربحا صافيا قدره حوالي 223.25 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة 31 بالمئة على أساس سنوي.