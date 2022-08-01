العالم اليوم - أرباح بنك "إتش إس بي سي" تنمو 13 بالمئة في الربع الثاني 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - ارتفعت أرباح بنك "إتش. إس. بي. سي." المعدلة قبل خصم الضرائب، في الربع الثاني من العام الجاري، بأعلى من التوقعات وبنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 5.97 مليار دولار.

وكان استطلاع لوكالة بلومبيرغ قد توقع بأن تكون أرباح البنك قبل الضرائب عند 4.96 مليار دولار في الربع الثاني.

وأرجع "إتش. إس. بي. سي." النمو في أرباحه للربع الثاني إلى نمو قطاع الخدمات المصرفية والخدمات التجارية للبنك.

وبلغت إيرادات البنك في الربع الثاني 13.1 مليار دولار، بنمو نسبته 12 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن تكون إيرادات البنك الربعية عند 12.8 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، نويل كوين، في بيان له إن البنك على ثقة من قدرته على تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة تصل إلى 12 بالمئة على الأقل بدءًا من عام 2023 وللسنوات القادمة.

وأضاف أن نسبة 12 بالمئة كعائد تعتبر هي الأفضل في نحو 10 سنوات.

وذكر "إتش. إس. بي. سي." أن البنك يسعى للعودة إلى دفع توزيعات الأرباح ربع السنوية بدءا من العام القادم.