نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444 فعال وخطوات التسجيل على ca.gov.sa في المقال التالي
بدأ خادم الحرمين الشريفين في إصدار الأمر الملكي منذ يوم الاثنين لفتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى، ومنذ صدور هذا الأمر أصبح الكثير من المواطنين السعوديين راغبين في التسجيل على حساب المواطن، ولمعرفة الشروط اللازم توافرها للتسجيل وهل ما زال هناك إمكانية للتسجيل متاحة من خلال البوابة الإلكترونية للجميع أم لا تابعوا هذا المقال الذي يشمل كل هذا، حيث تقوم المملكة العربية السعودية دائما ببذل أقصى جهودها للسعي إلى توفير جميع طرق الدعم لكافة المواطنين الذي من شأنه مساعدتهم على تخطي عقبات الحياة.
رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444
أكدت إدارة برنامج حساب المواطن على أن الحساب يقوم بتوجيه الدعم إلى رب الأسرة الذي يعتبر المستفيد الأول والرئيسي من هذا الدعم، كما أكدت الإدارة أيضا على أنه يتم صرف الدعم بشكل شهري بعد أن يتم التأكد من أهلية كل مواطن مستحق، حيث يتم صرف الدعم وفقا لقائم من المعايير والشروط التي تحدد وتحصر بعض الأعمار ودخول الأسر حتى تستحق الدعم، وتم الإعلان رسميا عن فتح باب التسجيل بالبوابة الإلكترونية بحساب مواطن منذ يوم الاثنين.
خطوات التسجيل في حساب المواطن 2022
أعلن حساب المواطن عن إتاحة الفرصة للراغبين على الحصول على الدعم من خلاله حيث إنه فتح باب التسجيل فيه وهذه هي الخطوات المقررة لكي يتم التسجيل بنجاح كالآتي:
- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الإنترنت.
- بعدها نقوم بالنقر على زر تسجيل حساب جديد.
- يظهر للمتقدم الجديد صفحة تلزمه بإدراج كافة البيانات المطلوبة للتسجيل وتتمثل هذه البيانات في رقم الجوال، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.
- نتأكد من صحة البيانات ثم نكتب الرمز المرسل للرقم الذي أدرجه المتقدم في البيانات، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يطلب منك تعيين كلمة مرور خاصة بالمتقدم ومن ثم نقوم بتأكيدها مرة أخرى.
- ثم ننتقل إلى الصفحة الرئيسية للحساب لنكتب البيانات المالية المطلوبة للمواطن وتتمثل في الحساب المصرفي والراتب أو الدخل الشهري، مع إدراج بعض البيانات المتعلقة بالعاملين.
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