كنز أغلي من الذهب في بيتك….اوعي ترمي زيت الأكل المستعمل هتكسبي ذهب منه له استخدامات وفوائد جبارة

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عمر شويل - جدة اوعي ترمي زيت الأكل المستعمل هتكسبي ذهب منه له استخدامات وفوائد جبارة، يعد التخلص من الزيت المستعمل أمرا مرهقا وشاقا لكل ربة منزل، حيث إن التخلص منه في الأحواض أو في سلة القمامة له آثر سيئا وضارا جِدًّا بالبيئة، لذلك يجب التوقف نِهَائِيًّا عن القيام بذلك.ولكن ما الحل؟ وهل يمكن التخلص من الزيت أو إعادة تدويره مرة أخرى للحفاظ على البيئة؟ بالتأكيد توجد العديد من الحلول المبتكرة التي سنعرض بعضا منها خلال السطور القادمة.

اوعي ترمي زيت الأكل المستعمل هتكسبي ذهب منه

من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهمية وفوائد زيت الأكل المستعمل

فوائد الزيت المستعمل

هناك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تنتج عن التوقف عن التخلص من الزيت المستعمل بطريقة خاطئة، والتي من أهمها الحفاظ على البيئة وتقليل الأخطار المترتبة على ذلك.

بطريقة خاطئة، والتي من أهمها الحفاظ على البيئة وتقليل الأخطار المترتبة على ذلك. وليس ذلك فقط بل يمكن إعادة تدويره واستخدامه في العديد من الاستخدامات مثل:

ملمع للسيارات: حيث إنه يساعد في إزالة الأوساخ نهائياً وإعادة تلميع السيارة لتصبح كما كانت جديدة.

ملمع للأخشاب: حيث يمكنك خلط كمية متساوية من الزيت المستعمل والخل، ثم قومي بوضع الخليط على قطعة من القماش وابدئي في تلميع الأثاث الخشبي لمنزلك وستفاجئين من النتيجة الرائعة.

والخل، ثم قومي بوضع الخليط على قطعة من القماش وابدئي في تلميع الأثاث الخشبي لمنزلك وستفاجئين من النتيجة الرائعة. التشحيم: يعد استخدام الزيت المستعمل هو العلاج الأمثل لتشحيم وتلين مفصلات الأبواب والأقفال، كما يمكن استخدامه كمزلق للمفاتيح.

تحويل الزيت المستعمل إلى صابون

يعد تحويل الزيت المستعمل إلى صابون لغسل الصحون أو لتنظيف الملابس من أهم الاستخدامات الفعالة التي ستساعدك في التوفير والتنظيف بأبسط الطرق، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب صودا كاوية

2 كوب ماء فاتر

لتر ونصف زيت مستعمل مصفى

2 معلقة ملح ليمون

2 ملعقة كربونات

ملعقة سكر

لون أخضر (على حسب الرغبة)

ريحه نعناع

2 كوب صابون سائل جاهز

طريقة الإعداد

تخلط جميع المكونات السابقة ماعدا الخل في وعاء على نار متوسطة حتى تندمج تمامًا.

ثم ارفعي الخليط من على النار وقومي بإضافة ملح الليمون والسكر والبيكربونات بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.

بعد أن تلاحظي تكتل السوائل وظهور رغوة الصابون يمكنك إضافة 5 لترات من المياه، ثم قومي بتعبئة الصابون واستخدامه بعد أسبوع.

شركات جمع الزيت المستعمل

هناك العديد من الشركات التي تقوم بتجميع الزيت المستعمل من المنزل وإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، لذا فإن كنت لا ترغب في القيام بذلك بنفسك يمكنك البحث عن أي منهم في الإنترنت والتواصل معهم.

فالشركة تقوم بإرسال مندوب بالأدوات اللازمة لتجميع الزيت، وليس ذلك فقط، بل يتم تقديم هدايا رمزية مقابل كل عدد من لترات الزيت المستعمل.